Stipendi medi, i lavoratori veronesi sono i veneti che guadagnano meglio

Meno rispetto all'anno scorso, ma sempre di più rispetto al resto del Veneto. I lavoratori dipendenti nel privato in provincia di Verona sono quelli che guadagnano di più di tutta la regione. A riferirlo è l'Osservatorio JobPricing che ha pubblicato il suo Geography Index, la classifica della retribuzione media rilevata nelle 110 province italiane.

I dati sono aggiornati al 30 giugno 2018 e in classifica di Verona occupa il 12esimo posto in Italia con una retribuzione media di 30.375 euro lordi. Rispetto alla stessa classifica pubblicata l'anno scorso, il territorio scaligero ha perso quattro posizioni e la retribuzione media era di 30.669 euro lordi.

In tutto il Veneto, Verona è la provincia meglio piazzata in questa speciale graduatoria e il calo registrato nel Veronese si registra anche nelle altre province venete. Tutte e sette le province del Veneto hanno perso posizioni rispetto alla Geography Index del 2017. Nella classifica regionale, a Verona seguono nell'ordine le province di Vicenza, Treviso, Rovigo, Padova, Belluno e Venezia.