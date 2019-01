Inflazione dell'1,1% a Verona nel 2018 e spesa più cara di 290 euro

Verona è al 38esimo posto tra le città più care d'Italia del 2018. La classifica sull'aumento del costo della vita, riportata da AgenPress, è stata realizzata dall'Unione Nazionale Consumatori e si basa sull'inflazione media registrata dall'Istat.

Il capoluogo con i maggiori rincari del 2018 è Bolzano dove l'inflazione media è stata dell'1,9%, che per una famiglia tipo equivale ad una spesa maggiorata di 632 euro in un anno.

In Veneto, la città con i rincari maggiori avuti l'anno scorso è stata Padova con un'inflazione media annua dell'1,4%, pari a 369 euro in più spesi da una famiglia tipo nel 2018. Al secondo posto regionale c'è Vicenza con un +1,2% che tradotto in banconote e monete significa +316 euro in un anno. Verona è 38esima in Italia e terza a livello veneto. La sua inflazione media è stata dell'1,1%, che ha segnificato per una famiglia ideale dover spendere 290 euro in più nel 2018.