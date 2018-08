Ciliegie e Suzukii, Paternoster e Turri interrogano il ministro Centinaio

Da anni continua a produrre danni all'agricoltura veronese la Drosophila Suzukii Matsumura, insetto noto semplicemente come Suzukii. È un moscerino che attacca piccoli frutti a buccia sottile ed è un problema soprattutto per i produttori di ciliegie. Per questo i parlamentari veronesi della Lega Paolo Paternoster e Roberto Turri hanno presentato un'interrogazione scritta al ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio per richiedere un intervento deciso contro questo insetto.

Nella Val d'Alpone - scrivono i due parlamentari - dove peraltro tutti i Comuni che fanno parte del comprensorio hanno iniziato quest'anno il percorso affinché la ciliegia ottenga la denominazione I.G.P., la Suzukii ha causato gravissimi danni alla produzione cerasicola. La lotta contro questa specie invasiva è particolarmente difficile e richiede interventi tempestivi che comprendono l'utilizzo sia di pratiche agronomiche sia di prodotti chimici; i produttori sono costretti ad intensificare i trattamenti, che comportano un aumento molto considerevole dei costi ma soprattutto obbligano i cerasicoltori a trattare le piante ogni tre-quattro giorni durante la stagione, sovraccaricando il tutto con pesanti prodotti fitosanitari, che tuttavia non garantiscono una conservazione del frutto dall'attacco dell’insetto. Si chiede quali misure intenda intraprendere per tutelare il comparto agricolo ed i territori colpiti dal parassita che ogni anno aggrava sempre di più un settore di straordinaria importanza come quello cerasicolo.