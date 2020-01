Studio della Cgia rivela: «Piccole imprese pagano doppio delle tasse dei colossi web»

«Se le nostre Pmi hanno un carico fiscale complessivo che si attesta al 59,1% dei profitti, le multinazionali del web presenti in Italia, o meglio le controllate di questi giganti economici ubicate nel nostro Paese, registrano un tax rate del 33,1 %». È quanto si legge in una nota della Cgia di Mestre che specifica inoltre come entrambi questi dati si riferiscano al 2018.

«Premesso che i dati sono desunti da fonti diverse, - sottolinea il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo - quindi non comparabili da un punto di vista strettamente scientifico, è comunque verosimile ritenere che sulle piccole imprese il carico fiscale sia quasi doppio rispetto a quello che grava sui giganti tecnologici presenti in Italia. Un’ingiustizia che grida vendetta, non tanto perché su questi ultimi grava un peso fiscale relativamente contenuto, ma per il fatto che sulle nostre Pmi il peso delle tasse e dei contributi è tra i più elevati d’Europa».