Digitalizzare 100 imprese, la sfida di Camera di Commercio e università

La Camera di Commercio e l'università di Verona si alleano per digitalizzare 100 imprese portandole al livello 4.0. Il bando è aperto a tutte le pmi e micro aziende veronesi e scade il 25 ottobre.

La Camera di Commercio investirà un milione di euro e l'università fornirà le risorse umane per tradurre in concreto nelle imprese la digitalizzazione - ha spiegato il segretario generale dell'ente camerale Cesare Veneri - Ospitiamo uno degli 88 punti di impresa digitale italiani (Pid) identificati dal ministero dello sviluppo economico per dare assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione e si inserisce nel piano nazionale Impresa 4.0 per dare vita alla quarta rivoluzione industriale in Italia. Il nostro obiettivo è formare al più presto le micro, piccole e medie imprese per renderle più competitive sui mercati.

Il Pid è costituito da due digital promoter che effettuano una prima valutazione online, gratuita, della maturità digitale dei singoli processi aziendali come la contabilità, clienti e mercati, le tecnologie e le risorse umane attraverso un questionario. Il risultato valuta la maturità digitale e definisce l'impresa. "Siamo terzi in Italia tra le Camere di Commercio per self assessment - ha aggiunto il dirigente area affari economici della Camera di Commercio Riccardo Borghero - Con 129 aziende valutate e risultate tra esordienti e apprendiste, rispettivamente il 6% e il 55%. Il 31% è risultato specialista e solo l’8% si pone come campione o esperto. Si tratta per il 74% di micro imprese con meno di dieci dipendenti o un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro". Di qui la decisione di coinvolgere l'università "grazie all'inserimento di tre ricercatori e 30 digital ambassador che faranno consulenza alle imprese per cicli di 3 o 4 mesi - prosegue Borghero - Organizzeremo 20 workshop per cluster di imprese, un Pid tour sul territorio su temi mirati e individueremo una decina di case studies".