Le Imprese digitali, diventano le “trend setter” dell’economia veronese

Capitalizzate, in crescita sette volte più delle “colleghe” veronesi, assumono e cercano personale: sono le imprese digitali, 1700 realtà che marciano a velocità accelerata su tutti i fronti. È quanto emerge dal rapporto “Imprese digitali”, realizzato dal Servizio Studi e Ricerca della Camera di Commercio di Verona.

Il numero delle imprese del settore digitale veronese è aumentato, nei primi nove mesi dell’anno, del +2,8%, sette volte più della media delle imprese provinciali, dimostrando grande vitalità e dinamismo. Nei primi nove mesi dell’anno le imprese veronesi che operano nel settore digitale hanno superato quota 1700, l’1,8% delle imprese totali veronesi.

“A guardare le percentuali parrebbe un aggregato di modesto interesse – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – in realtà la configurazione di questa piccola nicchia offre la possibilità di fare alcune riflessioni su come si stanno muovendo le imprese 'trend setter', quelle da cui cogliere i cosiddetti 'segnali deboli'; cioè quelli che indicano la strada giusta per lo sviluppo. Il 43% di queste imprese è costituito da società di capitali e non si tratta di una scelta di comodo per approfittare delle agevolazioni fiscali, dato che solo l’8%, 134 imprese, è rappresentato da start up innovative. Si tratta di un approccio culturale diverso: queste imprese mirano alla crescita e partono 'già attrezzate' con una struttura organizzativa adeguata, anche dal punto di vista normativo. Non solo, queste imprese assumono tanto quanto le altre, il che conferma che nel settore digitale non 'lavorano' solo i pc: secondo il Sistema informativo Excelsior di Unioncamere il 12,7% delle imprese del settore informatica e telecomunicazioni prevede entrate di personale tra dicembre 2017 e febbraio 2018”.

Il 42% delle imprese digitali veronesi si occupa di produzione di software, di elaborazione dati, hosting e portali web, il 14% di commercio al dettaglio effettuato via internet, il 7% di servizi di accesso a internet, internet point e altri servizi di trasmissione dati. Negli ultimi cinque anni, l’aumento delle imprese è stato dell’ +11,5%. L’11% delle imprese digitali è guidato da giovani con meno di 35 anni; il dato è destinato ad aumentare, se si considera che delle 102 iscrizioni rilevate in questo settore nel periodo gennaio-settembre, ben 35 si riferiscono a imprese 'under 35'.