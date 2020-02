Bottega acquisisce Domus Vitae di Montalcino

Bottega Spa, azienda trevigiana con un sito produttivo di vini anche a Valgatara, nel territorio comunale di Marano di Valpolicella, è entrata in possesso della Domus Vitae di Montalcino, una delle più conosciute ed apprezzate tenute italiane. 83 ettari complessivi, 13 coltivati a vigneto e 4 ad ulivo, i rimanenti boschivi per assicurare un microclima peculiare per questa zona incontaminata, Domus Vitae ha anche un cassero senese, dell'800, recentemente ristrutturato, dal quale Bottega vorrebbe ricavare almeno un paio di stanze come ricettività alberghiera per gli amanti dell’enoturismo.

Domus Vitae assicurerà a Bottega la possibilità di produrre quasi 100mila bottiglie all'anno e di potenziare la sua lista di vini.