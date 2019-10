Oltre duemila incontri alla Borsa del Placement, che rilancia per il 2020

Duemila incontri one-to-one, settanta aziende nazionali e internazionali, più di trenta Università italiane, 600 dottori e dottorandi di ricerca. Con questi numeri si chiude si è conclusa, il 3 ottobre a Verona, la 13esima edizione della Borsa del Placement, l’evento nazionale di Fondazione Emblema nato con l’obiettivo di far incontrare le aziende e gli uffici placement degli atenei.

«La Borsa del Placement si conferma un momento unico nel suo genere in Italia. – ha commentato il presidente di Fondazione Emblema, Tommaso Aiello -. Da 13 anni l’obiettivo è questo: far lavorare insieme università e aziende provenienti da tutto il territorio nazionale per definire strumenti e azioni concrete a favore dei futuri laureati, per orientarli all’imprenditorialità e al mondo del lavoro. Aver scelto Verona si è rivelato vincente, siamo riusciti a coinvolgere tutti gli enti locali, le università e le associazioni di categoria attorno al tema del placement che è centrale e strategico. Visto il successo di questa edizione possiamo già confermare che torneremo nella città scaligera dal 26 al 28 ottobre 2020».

Alcune delle imprese più innovative del nostro Paese, l’Agenzia per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) e Siav, società di servizi e consulenza alle imprese di Confindustria Veneto, sono state le protagoniste anche di questa edizione.

Tra i presenti anche Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa: «La Borsa del Placement è stata per Invitalia un’importante occasione per creare un contatto diretto con il mondo universitario sia con gli atenei che con i dottori di ricerca in funzione di tutti i gli strumenti agevolativi a favore della creazione d’impresa gestiti dall’Agenzia. – ha detto Grazia Precetti-. Incontrare quelle realtà che offrono una formazione di secondo e di terzo livello permette di qualificare le domande di agevolazioni e di valorizzare, attraverso il finanziamento, quelle idee di impresa che, grazie a una formazione superiore del team proponente, sono in grado di incidere maggiormente sullo sviluppo del sistema Paese.I giovani che abbiamo incontrato hanno tante idee a cui serve una spinta imprenditoriale per trovare spazio e svilupparsi con successo».

La Borsa del Placement è un progetto permanente che durante tutto l’anno propone appuntamentianche all’interno del portale, dove vengono organizzati dei webinarper favorire il raccordo tra i diversi soggetti della community al di là del Forum. Il prossimo appuntamento è il 12 dicembre con la Virtual Fair, l’unico career day online italianoche farà incontrare imprese e laureati provenienti da tutte le regioni.