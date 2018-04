Bilancio in attivo per i parchi eolici di Agsm: l'utile supera i 2 milioni di euro

Bilanci in attivo, utili per oltre 2 milioni di euro e rientro in tempi record dagli investimenti e dalla capitalizzazione iniziale. Sono i risultati raggiunti nel 2017 dalle società di scopo Parco Eolico Carpinaccio Srl e Parco Eolico Riparbella Srl, proprietarie degli omonimi impianti eolici in provincia di Firenze e Pisa, delle quali Agsm è socio di maggioranza al 63%. I bilanci sono stati approvati nell’ultima seduta del Cda del Gruppo Agsm.

Il valore della produzione dell'impianto di Carpinaccio, al 31 dicembre 2017, è stato di 4.547.210, con un utile netto di 914.773 euro, mentre quello di Riparbella ha registrato un valore della produzione di 5.595.349 e un utile netto di 1.347.444 euro. Complessivamente, i due parchi eolici toscani di Agsm nel 2017 hanno prodotto utili per 2.262.217 euro. Ad oggi Agsm è rientrata dall’investimento sostenuto con l’acquisto e la capitalizzazione delle società, che in soli 5 anni di esercizio sono state in grado di restituire il 50% del prestito iniziale.

“È con grande soddisfazione che parlo dei parchi eolici perché Agsm è stata la prima multiutility italiana ad investire su questa fonte rinnovabile – commenta il Presidente del Gruppo Agsm, Michele Croce –. Tutto ciò in piena sintonia con i territori ove sono stati installati, perché Agsm è una multiutility del territorio e insieme alle comunità li pensa, li progetta e li realizza, condividendo poi gli effetti positivi non solo con gli utili, ma anche con progetti educativi come parchi didattici e strumenti economici quali i bond locali e le speciali tariffe energetiche per i residenti”.

Nel 2017 la produzione dell'impianto eolico di Carpinaccio è stata di 27,662 GWh, mentre quella dell'impianto eolico di Riparbella di 33,899 GWh. La redditività dell'investimento si colloca tra i più alti in assoluto degli investimenti di Agsm dell'ultimo decennio.