Banca di Verona, approvata l'adesione al Gruppo Cooperativo Iccrea

I soci della Banca di Verona, riuniti in assemblea straordinaria ieri, 15 dicembre, a Veronafiere, hanno approvato la modifica dello statuto che consente l'adesione della Bcc al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, così come stabilito dalla legge di riforma del credito cooperativo e dalle sue successive modifiche.

La medesima scelta è stata fatta da altre due Bcc veronesi, la Banca Veronese - Credito Cooperativo di Concamarise e la Valpolicella Benaco Banca.

Per Banca di Verona, l'adesione ad Iccrea è un traguardo storico che contribuisce alla nascita di un soggetto creditizio ai vertici del sistema nazionale che consentirà alle Bcc aderenti di continuare a fare meglio quello che hanno sempre fatto: lo sviluppo e il sostegno del loro territorio e delle loro comunità.

Il costituendo Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea potrà contare a livello nazionale sull'adesione di 142 Bcc, che operano su 1.738 comuni con una rete di 2.647 filiali. Sarà fondato su una base sociale di 750mila soci, con più di quattro milioni di clienti, con uno patrimonio netto di 11,5 miliardi di euro, un attivo di 148 miliardi, impieghi lordi per 93,3 miliardi e una raccolta diretta per 102,4 miliardi. Con questi numeri e per il numero di Bcc coinvolte, il gruppo diventa a tutti gli effetti la prima banca locale del Paese.

All'assembla di Banca di Verona hanno partecipato 486 soci, tra presenze e deleghe, sui quasi 3.600 totali. Ha votato a favore il 99%. Il presidente della Bcc di Verona Flavio Piva ha dichiarato: «L'assemblea odierna è una dimostrazione di coesione che contraddistingue la nostra compagine. Ringrazio i soci per la partecipazione, lavoreremo per far sì che la nostra banca sia sempre rivolta al territorio e alle persone. L'ingresso nel gruppo ci consentirà di sostenere lo sviluppo innovativo e la crescita necessari per stare al passo con i tempi, sia in termini di processo che nell'informatizzazione. Faremo questo, restando fedeli ai nostri valori e alla forte capacità di relazione che ci è propria: c'è sempre un volto, un nome, una persona che risponde. Ci impegniamo a portare il nostro valore all'interno del gruppo dal quale ci aspettiamo il sostegno per essere ancor più efficaci nell'erogazione di credito e nel sostegno al territorio. Verona rappresenta un'eccellenza a livello nazionale e riteniamo trarrà beneficio da questa adesione».