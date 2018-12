Barter, una grande chance per superare la crisi

Il Barter pubblicitario consiste in uno scambio tra prodotti appartenenti all’azienda inserzionista e la pubblicità offerta da MBS Media Communication.

Questa possibilità è utile per tutte le imprese quando decidono di dare visibilità al loro brand, senza utilizzare liquidità corrente, ma cedendo la propria merce: un’opportunità reale ed unica, concessa alle aziende per poter uscire dalla crisi. La società di bartering MBS Media Communication è diventata negli ultimi anni un punto di riferimento nel panorama nazionale per questo tipo di operazioni. Le possibilità offerte dal barter pubblicitario o, comunemente chiamato, cambio merce sono molte. Alcuni esempi: circa 1.000 paia di scarpe per un’affissione importante a Milano, 2.500 capi di abbigliamento per uno spot sulle reti di una tv nazionale, 2.500 tra borse e altri accessori per una campagna di comunicazione su stampa, oltre a prodotti alimentari, beverage ed altro. “Si può partire anche facendo quotare inizialmente le eccedenze di magazzino (rimanenze, ndr) per attivare le prime campagne pubblicitarie”, spiega Mario Piarulli, General Manager del Gruppo MBS Media Communication. “In soli 12 mesi vantiamo una serie di operazioni conclusesi sul territorio e un fatturato in continua crescita per un modello di business in costante evoluzione”. Con il barter, in cambio di prodotti, è possibile utilizzare tutti i media esistenti, tradizionali e innovativi, come Google Ads e Facebook, le affissioni (ad esempio durante la Fashion Week milanese), la carta stampata, fino alle ultime attività di comunicazione legate al mondo digital, come la novità social degli “Influencer”. MBS Media Communication è la prima agenzia ad offrire campagne di Influencer Marketing in cambio di merce.

Tra i principali vantaggi del barter pubblicitario, oltre a quello di poter ottenere campagne pubblicitarie senza movimentare il denaro aziendale, vi sono le agevolazioni fiscali che ne derivano. “Il meccanismo è semplice ed avviene attraverso la compensazione delle fatture tra prodotti e comunicazione”, spiega ancora Piarulli, “così che da costi di bilancio si trasformano in investimenti pubblicitari, costi ed attività interamente deducibili per le aziende”. Inoltre, un ulteriore vantaggio riguarda la possibilità di incrementare la propria visibilità: le imprese, infatti, possono in accordo con MBS, scegliere i mercati di distribuzione della merce ceduta e hanno la possibilità, così, di farsi indirettamente conoscere anche ove non sono presenti, in Italia o all’estero. “E’ un’opportunità unica”, conclude Mario Piarulli, “che già molte aziende del settore moda hanno colto, ma che può diventare davvero interessante per le aziende del settore agroalimentare. Stiamo già portando avanti alcune importanti operazioni in tal senso, ma crediamo che il 2019 farà segnare una bella percentuale di crescita nel barter per le aziende del settore food”.