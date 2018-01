Auto usate, mercato veneto in crescita. Verona la provincia con più passaggi

Cresce il mercato delle auto usate in Veneto. Nel 2017, l'incremento delle vendite è stato del 6,7% rispetto all'anno precedente, il prezzo medio delle vetture usate nel mercato veneto è di 14.740 euro (più della media nazionale) e l'età media delle auto vendute è di 7 anni. Questo è il quadro che emerge dall'osservatorio di AutoScout24 sulla base dei dati Aci riferiti all'anno scorso.

La provincia che nel 2017 ha fatto registrare il maggior numero di passaggi di proprietà in Veneto è quella di Verona con 47.618 affari fatti. Oltre al valore assoluto, la provincia scaligera è al primo posto anche per numero di passaggi di proprietà rispetto ai maggiorenni residenti. Si parla di 630 auto passate di mano ogni 10mila abitanti. Il prezzo medio delle auto usate in vendita nel veronese è in linea con la media regionale (14.640 euro, 100 euro in meno rispetto alla media regionale) e solo a Venezia, Belluno e Rovigo se ne trovano di più economiche.

AutoScout24 ha anche evidenziato i trand di acquisto, ovvero le auto usate più ricercate dai veronesi, sempre più attenti all'ecologia e ai consumi. Le richieste di auto più "green" sono cresciute del 20% nel 2017 e questo ha fatto aumentare il prezzo medio di vendita delle auto ibride o elettriche.