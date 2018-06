Mercato immobiliare, a Verona è in aumento il rendimento delle case

Negli ultimi dieci anni, i rendimenti delle case nelle principali città italiane sono aumentati quasi del 5%. Il calcolo è stato fatto dall'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che ha messo a confronto le dinamiche di crescita dei prezzi degli immobili, dei canoni di locazione e dei rendimenti, nelle grandi città e nel periodo che va dal 2008 al secondo semestre 2017. La curva dei prezzi è stata calcolata facendo riferimento alle variazioni degli immobili per quanto riguarda il compravenduto della tipologia “medio usato” (immobili con caratteristiche e finiture non di particolare pregio ma neppure economiche e con più di 10 anni di età). L’andamento delle variazioni dei canoni di locazione nel tempo è stato elaborato sul bilocale.

Il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l'acquisto dell'immobile. E tra le grandi città italiane, Verona è quella che ha fatto registrare il rendimento annuo lordo più alto (5,8%). Un dato che aiuta a spiegare un'altra crescita evidenziata sempre dal Gruppo Tecnocasa. Continuano infatti a salire le compravendite di case ad uso investimento. Sono sempre di più infatti i cittadini che investono sul mattone, comprando un immobile per poi darlo in affitto oppure per trasformarlo in un B&B o in una casa vacanza.