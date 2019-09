Melegatti, assunti lavoratori stagionali per la produzione di dolci natalizi

Sono iniziate ad agosto e saranno completate in questo mese le assunzioni dei dipendenti stagionali della Melegatti. In totale saranno 170 gli addettiche lavoreranno per l'azienda, pronta alla sua prima vera campagna natalizia dopo il fallimento del maggio 2018. Quella dell'inverno scorso, infatti, è stata un mini-campagna per la nuova società presieduta da Giacomo Spezzapria, subentrata ufficialmente il 19 novembre e quindi impossibilitata a programmare un piano di produzione e vendita di pandori e altri dolci natalizi. Per le scorse feste di Pasqua è andata decisamente meglio, con le colombe che hanno permesso al marchio di rinascere, ma la vera prova del nove sarà la prossima campagna natalizia, di cui Valeria Zanetti ha fornito qualche anticipazione su L'Arena.

La produzione dei dolci si farà interamente nello stabilimento di via Monte Carega a San Giovanni Lupatoto, senza esternalizzazioni. Il prodotto di punta sarà naturalmente il pandoro, in versione classica e anche con delle varianti. Mentre la novità sarà il panettone con fragoline e cioccolato bianco. Inoltre, i dolci della Melegatti saranno venduti in tutta Italia, il prossimo inverno.

L'anno prossimo, infine, potrebbe essere anche l'anno di partenza per i croissant Melegatti, che dovrebbero essere prodotti a San Martino Buon Albergo e non dovrebbero essere più legati alla stagionalità. Quindi la loro produzione sarà continua.