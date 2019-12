È nata l'associazione dei locatori turistici di Verona. «Uniti per fare squadra»

Ieri, 17 dicembre, si sono riuniti i locatori turistici veronesi nella Sala Giavoni di Porta Palio per dare vita alla prima associazione di settore di Verona.

Associazione Locatori Turistici Verona, questa la denominazione scelta. Al gruppo hanno già aderito circa duecento locatori che gestiscono l'accoglienza turistica per circa un migliaio di case e appartamenti destinati alla locazione turistica di Verona e provincia.

Gli scopi dell'associazione sono di promuovere il dialogo con la città e l'amministrazione, di rappresentare un punto di riferimento per chi intraprende ed esercita l'attività di locazione turistica e di migliorare la conoscenza di questa attività per la crescita del turismo a Verona.

Gli iscritti hanno nominato all'unanimità Edoardo Nestori presidente dell'associazione e Marco Massari vicepresidente.

Come locatori turistici abbiamo avvertito la forte necessità di unirci e fare squadra - ha dichiarato Nestori - Vogliamo rappresentare un punto di riferimento per tutti i locatori turistici della nostra città, e simultaneamente lavorare proficuamente con l'amministrazione per chiarire alcune parti delle norme che regolano la locazione turistica che non risultano del tutto chiare. Inoltre intendiamo collaborare attivamente con la polizia municipale contro l'abusivismo che purtroppo è ancora presente.

