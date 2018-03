Turismo, appello dal mondo dell'economia: "Più promozione per il Garda"

Stiamo registrando un positivo trend di presenze straniere che, da qualche anno, si riversa copioso sulle nostre cittadine ed entroterra lacustri.

La buona notizia è stata diffusa da alcuni rappresentanti del settore turistico del lago di Garda che però mettono in guardia da possibili inversioni di tendenza. Tra le cause che hanno portato ad un aumento del turismo gardesano c'è anche un contesto socio-politico difficile in alcune mete del Mediterraneo, come Egitto, Turchia e Tunisia. I flussi turistici normalmente diretti verso questi paesi ritenuti "a rischio" hanno preferito cambiare destinazione e di questo l'Italia e la Grecia hanno giovato.

Non dobbiamo addormentarci sugli allori - scrivono in una nota congiunta Consorzio di Promozione Lago di Garda Veneto, Federalberghi, Confindustria, Confcommercio, AssoGardaCamping e Parchi del Garda - I paesi che hanno sofferto si stanno riorganizzando alla grande e stanno elaborando programmi ed offerte economiche molto aggressive.

E di fronte a questa aggressività, la promozione del lago di Garda risulta insufficiente, debole e non all'altezza della situazione, secondo i rappresentanti del turismo gardesano. "La promozione va potenziata e migliorata per poter affrontare serenamente la sfida nell'imminente futuro - proseguono - Vari attori sono scesi in campo, magari con buona volontà ma facendo spesso confusione tra informazione, accoglienza e promozione turistica, quest'ultima non esercitabile dalle singole amministrazioni comunali".

La legge sul turismo della Regione Veneto indica che la promozione turistica può essere esercitata solo dai consorzi di promozione. Per questo, il mondo economico legato al turismo chiede ai comuni di fare squadra bisogna fare squadra e di convogliare risorse economiche verso il Consorzio di Promozione del Lago di Garda.