Anteprima Amarone. 2000 wine lover per celebrare i "rossi" della Valpolicella

Un Amarone 2016 protagonista per eleganza ed equilibrio. 250 tra giornalisti, influencer, blogger e operatori internazionali e, complessivamente, circa 2000 wine lover e professionisti del settore. È la sintesi della settimana dedicata ai vini della Valpolicella e ad Anteprima Amarone 2016, la diciassettesima edizione che si è chiusa domenica a Verona.

Per Andrea Sartori, presidente del Consorzio Tutela vini Valpolicella: «Archiviamo un’edizione che ha sancito, tra le altre cose, il successo di vendite dello scorso anno sia all’estero che in Italia. Guardiamo al 2020 consapevoli di poter contare su un’eccellente nuova annata, ma anche preoccupati per il moltiplicarsi di incognite sulle principali piazze internazionali. Servirà per questo intensificare gli sforzi e le professionalità con l’obiettivo di monitorare e ascoltare sempre di più i mercati e le tendenze dei consumi globali».

Per il direttore del Consorzio Tutela vini Valpolicella, Olga Bussinello: «In questa ottica, anche il Consorzio lavorerà ancora di più sull’osservazione delle dinamiche socioeconomiche del territorio per combinare nel migliore dei modi le caratteristiche produttive con quelle dell’offerta. Il protocollo d’intesa che faremo a breve con Avepa va in questa direzione e ci fornirà un outlook importante e aggiornato per le politiche di filiera da adottare in Valpolicella”.