IncontraLavoro, appuntamento di recruiting speciale per il centro Amazon

In vista dell'apertura prevista entro la fine del 2020, Amazon ha avviato il processo di selezione del personale per il nuovo centro di distribuzione che sorgerà tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino. La nuova struttura, situata a 25 chilometri da Rovigo, impiegherà fino a 900 dipendenti a tempo indeterminato entro tre anni dall'inizio delle attività e consentirà di migliorare il servizio offerto sul territorio a clienti e piccole e medie imprese.

Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con i Servizi Pubblici per l’Impiego dell’Ambito di Rovigo e l'agenzia per il lavoro Manpower, hanno promosso per l'occasione un’edizione speciale di IncontraLavoro, l'iniziativa di recruiting nata con l'obiettivo di mettere in contatto imprese e candidati alla ricerca di lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati.

La figura ricercata è quella di operatore di magazzino, che dovrà occuparsi, tra le altre mansioni, della ricezione, smistamento e stoccaggio della merce, della catalogazione degli articoli e delle operazioni di imballaggio e spedizione dei prodotti. Le offerte di lavoro saranno illustrate nel dettaglio in occasione dell’incontro formativo online organizzato dai Centri per l’Impiego di Rovigo e in programma la mattina di mercoledì 8 luglio 2020. I candidati selezionati saranno assunti da Manpower, l'agenzia incaricata della selezione per conto di Amazon, con contratto di somministrazione e opereranno presso il nuovo centro di distribuzione.

L'incontro si terrà sotto forma di webinar a partire dalle ore 10. Gli utenti interessati possono partecipare registrandosi all'evento, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo le modalità indicate sul portale ClicLavoro Veneto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare una delle sedi dei Centri per l’Impiego di Rovigo ai recapiti disponibili su www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti.