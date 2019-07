Amazon Prime Day da record: grande lavoro per il deposito di Verona

Quest’anno il Prime Day è stato ancora una volta il più grande evento di shopping globale nella storia di Amazon, con oltre un milione di offerte in tutto il mondo disponibili in esclusiva per i clienti Prime. Durante i due giorni di Prime Day, il 15 e 16 luglio, le vendite hanno superato quelle registrate lo scorso Black Friday e Cyber Monday messi insieme. I clienti Prime hanno acquistato oltre 175 milioni di prodotti durante l'evento. I prodotti in offerta più acquistati dai clienti su Amazon.it durante il Prime Day sono stati il caffè espresso NESCAFÉ Dolce Gusto Barista, il detersivo per lavatrice Dash 117 Pods 3in1 e il carica batterie portatile AUKEY Powerbank.

«Vogliamo ringraziare i clienti Prime di tutto il mondo - ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon -. I clienti di tutto il mondo hanno acquistato milioni di dispositivi con integrazione Alexa, hanno risparmiato decine di milioni di dollari acquistando prodotti nei supermercati Whole Foods e hanno acquistato prodotti per oltre 2 miliardi di dollari dalle piccole e medie imprese. Un enorme ringraziamento ai dipendenti Amazon di tutto il mondo che hanno reso questo evento possibile per i nostri clienti».

«I clienti Prime in Italia hanno usufruito di migliaia di offerte locali in diverse categorie come dispositivi, tè, caffè e bevande e prodotti per la cura della casa - ha dichiarato Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna -. I clienti Prime in Italia hanno risparmiato oltre 25 milioni di euro durante il Prime Day 2019, rendendolo così il più grande evento di shopping nella storia di Amazon Italia».

Anche i depositi di smistamento di Padova e Verona hanno dato un importante contribuito all'evento.

I primi due articoli acquistati durante il Prime Day e consegnati dal deposito di smistamento di Padova sono stati: un orologio a cucù Guzzini Qq Home e un amplificatore portatile Bose SoundLink Revolve.

Dal nuovo deposito di smistamento di Verona, recentemente entrato in funzione, i primi due articoli consegnati ai clienti sono stati: il volume "La linea del 1000 e altri strumenti per l'apprendimento della matematica" e un volante Logitech G920 Driving Force per Xbox One/PC.