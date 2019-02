Alis protagonista al Transpotec 2019

Settecento metri quadrati di area espositiva, 5 conferenze istituzionali, 20 sessione tematiche, 40 relatori: questi i numeri della partecipazione di ALIS, la più grande associazione italiana del trasporto e della logistica, al Transpotec 2019, la rassegna di settore che si terrà a Verona dal 21 al 24 febbraio 2019.

ALIS ha deciso di rivestire un ruolo di protagonista al più importante appuntamento dell’anno del comparto della logistica, contribuendo direttamente a promuovere confronti e dibattiti sui temi cardine del mondo dei trasporti, attraverso un fitto ciclo di convegni e workshop, dove parteciperanno autorità di governo, tecnici e stackholders del mercato di riferimento.

“Partecipiamo in maniera significativa a quella che è una vetrina consolidata del mercato dei trasporti – dice il presidente di ALIS Guido Grimaldi – per rappresentare il principale cluster italiano dei trasporti e della logistica con le sue 1350 imprese associate, oltre 150mila operatori del settore, oltre 105mila mezzi, più di 140.300 collegamenti marittimi annuali e più di 120 linee di Autostrade del Mare, interporti e porti in qualità di soci onorari.

A Verona intendiamo fornire un nostro forte e qualificato contributo all’informazione ed al confronto, perché oggi il ruolo che siamo istituzionalmente chiamati a rivestire, è quello di collettore di istanze degli operatori del settore ed artefici di un laboratorio strategico per lo sviluppo dell’economia del Paese e della sostenibilità ambientale. Presenteremo su scala euromediterranea le potenzialità del sistema trasportistico, portuale, logistico e commerciale italiano ai delegati politico-istituzionali e agli operatori economici italiani ed esteri. La mission di ALIS è sempre centrata sullo sviluppo di un intenso e fattivo dialogo con il Governo, attraverso i suoi massimi esponenti, ed è volto a favorire le istanze degli associati e la nascita di nuovi scambi e linee commerciali”.

Il ciclo di conferenze organizzato da ALIS, dal titolo “Italia in movimento”, si terrà nelle giornate del 21 - 22 e 23 febbraio, nella “Meeting Area” dell’Associazione al padiglione 10.

Questo il calendario:

Giovedì 21 febbraio h. 15.00

“Nuove energie e nuovi carburanti: la modalità sostenibile per ridurre le emissioni di Co2”

Moderano:

SERGIO LUCIANO, Direttore Economy Magazine

MAURIZIO CATTANEO, Direttore L’Arena

Intervengono:

MARCELLO DI CATERINA, Direttore Generale Alis

PAOLO GROSSI, Direttore Commerciale Eni

PAOLO MERCI, Direttore Generale Veronamercato

ELIANO RUSSO, Head of E-Industries Enel X

Consiglieri ALIS

Concludono:

VANNIA GAVA, Sottosegretario con delega alla Mobilità Sostenibile del Ministero dell’Ambiente

DARIO GALLI, Viceministro dello Sviluppo Economico

Venerdì 22 febbraio h. 11.30

“Autotrasporto e intermodalità: soluzioni sostenibili e nuovi scenari di mercato”

Modera:

SERGIO LUCIANO, Direttore Economy Magazine

Intervengono:

MARCELLO DI CATERINA, Direttore Generale Alis

MAURO COLETTA, DG MIT per Vigilanza Autorità Portuali, Infrastrutture Portuali e Trasporto Marittimo e Vie d’Acqua Interne

FRANCESCO ROTONDI, Founding partner Studio legale LabLaw

FRANCESCO SCIAUDONE, Managing partner Studio legale Grimaldi

FABRIZIO VETTOSI, Consigliere Confitarma e Managing Director Venice Shipping and Logistics

ALESSANDRO MORELLI, Presidente Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati

VANNIA GAVA, Sottosegretario con delega alla Mobilità Sostenibile del Ministero dell’Ambiente

Consiglieri ALIS

Conclude:

ARMANDO SIRI Sottosegretario per le Infrastrutture ed i Trasporti

Venerdì 22 febbraio h. 14.30

“Alis e gli assi intermodali per connettere l’Italia insulare”

Modera:

SERGIO LUCIANO, Direttore Economy Magazine

Intervengono:

ANTONIO ERRIGO, Vicedirettore Alis

ANDREA ANNUNZIATA, Presidente AdSP Mar di Sicilia Orientale

MASSIMO DEIANA, Presidente AdSP Mar di Sardegna

ANTONINO DE SIMONE, Commissario Straordinario AP Messina

TOMMASO DRAGOTTO, Presidente Sicily By Car

EUGENIO GRIMALDI, Line Manager of Short Sea Lines Grimaldi Group

BRIGIDA MORSELLINO, Dirigente ISIS Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi di Catania

Consiglieri ALIS

Venerdì 22 febbraio h. 16.00

“Porti ed Interporti: lo sviluppo economico del Trasporto Intermodale da Nord a Sud”.

Modera:

LUIGI CONTU, Direttore Agenzia Ansa

Intervengono:

GUIDO GRIMALDI, Presidente Alis

MATTEO GASPARATO, Presidente Interporto Quadrante Europa

PINO MUSOLINO, Presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale

UGO PATRONI GRIFFI, Presidente AdSP Mar Adriatico Meridionale

CLAUDIO DURIGON, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali

GIUSEPPINA CASTIELLO, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conclude:

EDOARDO RIXI, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Sabato 23 febbraio h. 11.00

“Il trasporto per sviluppare il nostro Paese in maniera efficiente e sicura”

Saluti:

FEDERICO SBOARINA, Sindaco di Verona



Intervengono:

GUIDO GRIMALDI, Presidente Alis

LUCA ZAIA, Presidente Regione Veneto

MATTEO SALVINI, Vicepresidente Consiglio dei Ministri