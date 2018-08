Villafranca di Verona, in via Tofane apre un nuovo punto vendita di Aldi

Giovedì scorso, 23 agosto, l'inaugurazione del secondo punto vendita di Verona. Giovedì prossimo, 30 agosto, l'inaugurazione di un altro punto vendita a Villafranca. Continua il piano di espansione di Aldi, multinazionale della grande distribuzione, presente in Veneto con 9 negozi.

A Villafranca il punto vendita Aldi sarà in via Tofane 8, in un'area di oltre 1.340 metri quadrati e in cui lavoreranno 13 collaboratori. Il parcheggio esterno è composto da 105 posti auto. Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.