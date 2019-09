Difficoltà a pagare le bollette dell'acqua, l'Ato rimborsa tutte le richieste

Il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino ha approvato lo scorso 5 settembre la ripartizione del Fondo di Solidarietà sociale sull’anno 2018.

La somma a bilancio dell'Ato veronese destinata al fondo consente di soddisfare tutte le richieste pervenute per una somma totale pari ad 107.327,25 euro: questa cifra corrisponde alle spese effettuate dai 55 Comuni veronesi che hanno fatto richiesta di rimborso degli aiuti già da loro sostenuti nei confronti di chi si trova in difficoltà.

Non sono infatti i privati cittadini a fare domanda al Consiglio di Bacino per il pagamento delle bollette, ma i servizi sociali del comune di appartenenza. I servizi sociali dei Comuni giocano un ruolo chiave in questa cordata di solidarietà: sono infatti i comuni a farsi carico e a sostenere le spese di chi è in difficoltà, e sono sempre i Comuni a richiedere, attraverso il bando, quest’anno pubblicato a febbraio 2019, il rimborso al Consiglio di Bacino, il quale potrà infine accogliere le richieste di rimborso ed erogare la cifra già sostenuta dalle amministrazioni.

Il Fondo, istituito nel 2008, è destinato al sostegno degli utenti del servizio idrico integrato che si trovano in accertata difficoltà economica e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette: sono state rimborsate le bollette del servizio idrico integrato per i cittadini con reddito ISEE fino a 10.632,94 euro, riconosciuti tramite dichiarazione del responsabile dell’ufficio comunale competente nel settore servizi sociali. I rimborsi si riferiscono ai consumi dell’anno 2018 fatturati delle società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi, società alle quali è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per il territorio dell’Ato Veronese.