Agsm Holding Albania rinnova il cda: Michele Croce è il nuovo presidente

Si è tenuta martedì mattina l’assemblea dei soci di Agsm Holding Albania (AHA) durante la quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti consiglieri di amministrazione Fabio Venturi e Andrea Miglioranzi ed è stata effettuata la conseguente revoca del terzo consigliere Rigon.

L’organo amministrativo è stato quindi rinnovato con l'avvocato Michele Croce nominato presidente, l'ingegnere Francesca Vanzo ricoprià invece il ruolo di vicepresidente, mentre l'avvocato Stefania Sartori sarà consigliera di amministrazione. L’assemblea infine ha determinato i compensi annui lordi dei consiglieri riducendoli del 20% rispetto a quelli precedenti: 16mila euro per il presidente ed 8mila euro per i consiglieri.

“In Albania il Gruppo Agsm ha investito risorse importanti, avviando la prima partnership albanese pubblico privata nella capitale Tirana. È nostro primario compito salvaguardare tali investimenti, presidiando le società costituite e verificando le attività in essere, anche in rapporto ai vincoli della Riforma Madia, in relazione ai quali stiamo attendendo la conclusione dello speciale iter autorizzativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ha commentato Michele Croce.

L’Albania è un paese sulla via del progresso e con un elevato livello di sviluppo. Ad oggi il tasso di crescita dell’economia albanese sta richiamando molti investitori italiani ed internazionali: la Commissione Europea prevede la risalita dell’economia albanese per quest’anno (con un tasso di crescita del 3,8% per il 2018) e per l’anno prossimo (con proiezioni fino al +4,2%). Nella capitale Tirana invece, il tasso di crescita stimato si avvicina addirittura al doppio.

“Sono orgoglioso della partecipazione nel CdA di AHA dell’avvocato Stefania Sartori, alla quale ho richiesto questo impegno per garantire la massima trasparenza nei processi di verifica e decisionali - ha proseguito Croce -. Abbiamo anche deciso di ridurre i compensi degli amministratori, nel segno della razionalizzazione delle spese, che come abbiamo dichiarato sin dall’insediamento è uno dei capisaldi di questo nuovo corso”.

Il primo consiglio di amministrazione con i nuovi vertici di Agsm Holding Albania si terrà a Tirana in occasione di una visita di due giorni che vedrà presente anche il sindaco di Verona, Federico Sboarina, per incontri istituzionali con il sindaco della capitale ed il Primo Ministro albanese nei giorni 29 e 30 gennaio 2018.