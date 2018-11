Agricoltura in crisi per gli insetti alieni: l'aiuto arriva dalla vespa samurai

La Camera di Commercio organizza due convegni sugli insetti più dannosi che gli agricoltori si siano trovati ad affrontare. Cimice e drosophila suzukii hanno danneggiato tutti i raccolti per il 20-25%, con punte del 70-80% per le pere e le ciliegie. Si stima che a Verona i danni al comparto agricolo siano sui 100 milioni di euro, ma c’è una speranza nella lotta contro le cimici: la vespa samurai.

Se ne parlerà giovedì 29 novembre in Camera di Commercio a Verona, nell’auditorium Domus Mercatorum nel convegno “La cimice asiatica e le produzioni agricole: aggiornamenti sulla ricerca e sulla difesa”.

«Ha invaso Asia, Stati Uniti, Canada e ora è arrivata in Europa l’unico sistema per fermarla è la prevenzione in attesa che si sperimenti la vespa samurai, un insetto giapponese che è antagonista naturale della cimice asiatica - spiega Claudio Valente, componente di Giunta della Camera di Commercio - Per l’utilizzo di antagonisti naturali provenienti dal territorio d’origine del parassita sarà prima necessario risolvere le problematiche legate al divieto d’introdurre in natura specie o popolazioni non autoctone, intanto però il Ministro dell’Agricoltura ha autorizzato il Consiglio per la ricerca in agricoltura a introdurre la "Samurai Wasp", ma in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio».

«La Camera di Commercio ripropone il tema della cimice asiatica che ha risvolti economici importanti sul reddito delle aziende agricole, analogamente a quello della drosophila che sta mettendo in grave difficoltà la cerasicoltura», aggiunge il Segretario Generale dell’ente, Cesare Veneri.

Al convegno del 29 si aggiunge un focus sulla drosophila suzukii e la cerasicoltura organizzato per mercoledì 12 dicembre. «Grazie a relatori provenienti dalle tre regioni del Nordest – spiega Riccardo Borghero, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio e moderatore dei convegni – offriremo una panoramica di dello status quo degli strumenti di difesa nella coltivazione del ciliegio».

In entrambi i convegni che inizieranno alle ore 9, presenzierà il Direttore del settore Agroambiente, Caccia e Pesca, Gianluca Fregolent ed è stato invitato l’assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Giuseppe Pan.

Gallery