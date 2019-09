EasyJet lancia una nuova destinazione per chi parte dall'aeroporto Catullo

EasyJet annuncia una vendita flash della durata di sei giorni che potrà rendere più piacevole il back to work. A partire da oggi, 5 settembre, e fino al 10, chi è già alla ricerca di una meta per il periodo invernale troverà in vendita, con offerte fino al 20% di sconto, 130.000 posti per volare in tutta Europa. La promozione sarà attiva per volare verso tutte le destinazioni del network tra il 24 settembre 2019 e il 28 marzo 2020.

Continua inoltre l’arricchimento dell’offerta dall’Italia, con un nuovo volo che collegherà Verona e Edimburgo, operativo dal 7 dicembre e già in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS, ad una tariffa di lancio di 16.99 euro, solo andata. Il nuovo collegamento verrà operato con una frequenza bisettimanale (martedì e sabato) offrendo ai viaggiatori in partenza da Verona una nuova opzione per le prossime vacanze invernali in una delle località più suggestive d’Europa. Salgono così a 4 i collegamenti da e per Verona (oltre a Londra Gatwick, Manchester e Amsterdam) a conferma della centralità del Triveneto nella strategia di easyJet per l’Italia.