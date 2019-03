Aeroporto Catullo, nuovo sito. Grafica omogenea con gli scali del Nordest

Gli aeroporti di Verona, Brescia, Venezia e Treviso, che compongono il Polo aeroportuale del Nordest, hanno debuttato all'unisono con nuovi siti internet coordinati per grafica ed esperienza di navigazione.

Il restyling è stato studiato come necessaria evoluzione dei siti precedenti, in considerazione del fatto che il 70% degli accessi avviene oggi attraverso smartphone e tablet. Da qui l’ideazione di una grafica più moderna e più facilmente fruibile in situazioni di mobilità.

Il focus dei quattro siti è quello di essere sempre più strumenti a supporto dell’esperienza di viaggio dell’utenza, che ha a portata di mano un largo spettro di informazioni sui servizi dell’aeroporto, alcuni dei quali prenotabili online, tra cui i parcheggi aeroportuali.

Tra gli obiettivi del progetto, l'omogeneità visiva e funzionale dei siti a sottolineare il costante impegno del gruppo allo sviluppo coerente in ogni aspetto degli aeroporti del Polo.