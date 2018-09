Aeroporto Catullo, passeggeri in crescita. Arena: "Risultati brillanti"

Aumentano i passeggeri all'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Ad agosto, ne sono stati registrati 465mila, il 12% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Nel periodo gennaio-agosto i passeggeri che hanno utilizzato lo scalo veronese sono stati oltre 2.400.000, con una crescita del 10% sullo stesso periodo del 2017.

L'analisi del traffico del mese di agosto evidenzia come la crescita del Catullo sia il risultato combinato del progressivo consolidamento e dell'ampliamento della rete dei voli. Tra le prime 10 destinazioni per volume di passeggeri, 5 sono nazionali, in prima posizione c'è Catania, seguita da Cagliari, Palermo, Olbia e Roma. Tra le prime 5 destinazioni internazionali ci sono Francoforte ed Amsterdam che in quanto aeroporti hub garantiscono collegamenti in tutto il mondo, insieme a Londra, Tel Aviv e Tirana. Il mercato russo è cresciuto del 37% rispetto all'agosto dello scorso anno, principalmente grazie alla nuova linea su San Pietroburgo di Siberia Airlines, che già volava su Mosca, ed al nuovo collegamento di Aeroflot su Mosca, hub privilegiato in particolare per i voli verso tutta l'Asia. Anche il mercato egiziano continua a crescere, ad agosto i passeggeri che hanno volato su località del Mar Rosso sono stati 15mila, +83% rispetto ad agosto 2017. La Scandinavia, collegata da voli di linea su Oslo, Helsinki e Stoccolma, costituisce un mercato incoming di circa 5mila passeggeri sempre più attratti dalle ricchezze artistiche e naturalistiche del territorio veronese.

Per quanto riguarda l'attività delle compagnie aeree operative allo scalo, a guidare la crescita ad agosto sono state Air Dolomiti e Volotea, vettori con radicata presenza a Verona. In particolare: Air Dolomiti, vettore del gruppo Lufthansa, ha raddoppiato il suo traffico al Catullo, grazie all'incremento dei collegamenti su Monaco e Francoforte. Volotea, per la quale il Catullo costituisce una delle basi operative, si conferma il primo vettore dell'aeroporto con 19 destinazioni servite.

Siamo molto soddisfatti per i brillanti risultati della stagione estiva dell'aeroporto Catullo determinati dall'incremento dei flussi sia incoming che outgoing - ha dichiarato Paolo Arena, presidente di Catullo Spa - i primi collegati all'attrattività del nostro territorio, i secondi generati dalle numerose nuove destinazioni introdotte a favore della mobilità dell'area servita.

Per Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del gruppo Save: "Le sedici nuove destinazioni introdotte con la stagione estiva hanno prodotto risultati importanti per l'aeroporto Catullo, la cui crescita è il risultato di un solido e continuativo rapporto di collaborazione con le compagnie aeree".