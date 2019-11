Accordo Unilever-Menz&Gasser per lo sviluppo del sito di Sanguinetto

Unilever e Menz&Gasser annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership per lo sviluppo dello stabilimento di Sanguinetto. La partnership, annunciata al termine dell'incontro tenutosi in Regione Veneto alla presenza dell'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, permette la realizzazione di un hub industriale dell'alimentazione a vocazione primariamente italiana che unisce le eccellenze e le potenzialità delle due aziende e dei loro brand.

La sinergia nasce da una comunione di valori e di obiettivi delle due aziende che mettono a sistema due lunghe storie di successo industriale e che scommettono sulle potenzialità del sito di Sanguinetto, impegnandosi per garantirgli la sostenibilità futura e un piano industriale di lungo periodo. La partnership migliorerà ulteriormente la competitività dell'unità produttiva di Sanguinetto grazie all'ampliamento dei volumi di produzione che scaturisce dalle necessità manifatturiere dei due gruppi.

Nell’ambito del Piano di Rilancio dello stabilimento su cui Unilever è impegnata da mesi, l'azienda ha riscontrato e accolto l'interesse da parte della società Menz&Gasser ad investire sul sito. L’accordo prevede l'acquisizione da parte di Menz&Gasser del sito produttivo attraverso una procedura di cessione di ramo d'azienda e l'ampliamento delle produzioni attraverso un contratto di fornitura di lungo periodo garantito da Unilever. In particolare, il lavoro congiunto permetterà il mantenimento delle attuali produzioni attive nello stabilimento di Sanguinetto, quali i dadi in formato jelly, le confetture in vasetti, il dado in formato granulare e la linea risotteria. A questi si aggiungono la nuova linea produttiva legata al marchio Calvè e il trasferimento della produzione delle zuppe disidratate Knorr vendute in Italia. Nell'ambito di tale contratto di fornitura con Menz&Gasser, Unilever si impegna inoltre a garantire il mantenimento sia dell'intero portafoglio di prodotti che dei volumi stabiliti, per un periodo contrattuale di otto anni, rinnovabili per ulteriori due anni. Unilever garantisce anche a Menz&Gasser il prosieguo dei principali contratti in essere di produzione e fornitura di marmellate e confetture. Nello stabilimento di Sanguinetto convergeranno inoltre parte delle produzioni dell’azienda Menz&Gasser e, nel medio-lungo periodo, anche innovazioni in altre categorie di prodotto su cui l’azienda ha già ipotizzato di investire, quali ad esempio nuovi prodotti salati e creme spalmabili.

L'accordo permetterà a Sanguinetto di potenziare la propria capacità produttiva e pone le basi per un’ulteriore espansione realizzabile in futuro. Tale accordo prevede il mantenimento dell’attuale situazione occupazionale e il prosieguo del rapporto di lavoro di tutte le persone attive nello stabilimento di Sanguinetto con Menz&Gasser e, in prospettiva, porta con sé anche nuove opportunità future.

Siamo orgogliosi di avere trovato un partner che condivide con noi gli stessi valori e che crede nelle potenzialità di Sanguinetto e nell'opportunità di creare un polo di eccellenza alimentare a vocazione principalmente italiana, in cui concentrare la produzione da parte di importanti brand italiani come ad esempio Calvè e Menz&Gasser. L'accordo innovativo raggiunto da Unilever Italia con un'azienda protagonista nel settore agroalimentare italiano come Menz&Gasser è giunto al termine di un intenso lavoro di analisi per la ricerca della migliore soluzione e di applicazione di innovativi strumenti di politica attiva e approccio costruttivo condiviso con tutte le parti coinvolte - ha affermato Gianfranco Chimirri, direttore risorse umane Unilever Italia - È un risultato molto importante che dimostra come le soluzioni migliori possano venire dall’unione delle forze e da un lavoro congiunto verso un obiettivo comune, che abbia come primo requisito la tutela delle persone e dei livelli occupazionali, che sono da sempre al centro dell’attenzione di Unilever.

«È per noi un momento storico, che sancisce una svolta nel nostro rapido percorso di crescita - spiega Matthias Gasser, amministratore delegato di Menz&Gasser - Oltre agli investimenti già pianificati per lo stabilimento di Novaledo, M&G stava valutando da tempo ulteriori alternative di sviluppo e l’incontro con Unilever è stata per noi la soluzione ottimale. Inizia oggi una partnership di lunga durata che sarà inoltre rafforzata da importanti investimenti da parte nostra nei prossimi anni».

«Il lavoro che abbiamo portato avanti sullo stabilimento di Sanguinetto e il risultato che abbiamo raggiunto è un caso di successo che funge da esempio per tutta l'Italia - ha affermato Elena Donazzan - Sono felice di vedere come la collaborazione tra le istituzioni, le parti sociali e due importanti aziende di grande esperienza e responsabilità ha portato alla creazione di un polo produttivo d'eccellenza nel settore alimentare Made in Italy, garantendo allo stesso tempo occupazione e preservando competenze e professionalità di alto livello».