Accordo sulla Glaxo: non si delocalizza, si mantiene il livello occupazionale

Ieri, 12 luglio, a Venezia si è tenuto un importante incontro tra Regione Veneto, sindacati e vertici della GlaxoSmithKline Italia. Un incontro importante per il risultato che è stato ottenuto e che è stato riportato da TgVerona. Da tempo, ormai, circa 270 lavoratori della Glaxo sono preoccupati per il loro posto di lavoro, manifestandolo anche attraverso proteste e scioperi. Tutto nasce dalla volontà di Gsk di vendere il sito produttivo della Glaxo Manufacturing di Verona, dove si producono cefalosporine. I dipendenti temevano che l'acquirente avrebbe potuto ridimensionare il sito produttivo, se non addirittura spostarlo, lasciando così tutti senza lavoro.

L'intesa trovata ieri in Regione risponde proprio alle preoccupazioni dei lavoratori e impegna il potenziale nuovo acquirente a non delocalizzare e a mantenere gli attuali livelli occupazionali.