Gardaland, nuovo accordo con i sindacati. Più tutele per i lavoratori stagionali

Firmato l'accordo tra Gardaland e i sindacati in favore dei dipendenti, in particolare per gli stagionali che lavorano negli esercizi interni al parco come bar e ristoranti e nell'hotel. Tanti sono i lavoratori interessati da questo accordo. Gli stagionali al Gardaland sono più di 1.300, tra cui quelli che lavorano nelle attività che somministrano cibo e bevande.

La nuova intesa sarà valida fino al prossimo 31 gennaio, come scrive Valeria Zanetti su L'Arena, ed introduce delle novità rispetto agli accordi precedenti come lo sportello sportello informativo sindacale. Viene limitato anche il numero dei lavoratori interinali che non potranno essere più del 20% rispetto al numero complessivo degli assunti a tempo determinato e indeterminato. E il contratto degli interinali dovrà rispettare il monte ore garantito, quindi avranno una durata minima di 13 settimane.