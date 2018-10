Fare la spesa online, Verona tra le cinque province con più ordini d'estate

Supermercato24, il sito italiano di spesa online con consegna a domicilio in giornata, ha diffuso ieri, 3 ottobre, i risultati di un'analisi sulle abitudini di consumo nella spesa online degli italiani. La ricerca è stata condotta da giugno a settembre 2018 ed è basata sugli acquisti degli utenti di Supermercato24.

Roma e Milano sono le province in testa per numero di ordini effettuati l'estate scorsa, seguite da Torino e dalle venete Verona e Padova, che chiudono la top five. Rimini risulta essere la provincia più golosa, facendo registrare la più alta percentuale di prodotti dolciari (9%) sul totale della spesa. A Rimini, seguono Verona e Bergamo (entrambi a circa l'8%).

La spesa media per carrello su Supermercato24 nei mesi che vanno da giugno a settembre è stata di 58 euro. Il podio dei prodotti più acquistati vede in testa la categoria Acqua, Bibite e Alcolici, col 13,5% degli ordini totali, seguita da Formaggi e Salumi (12%), e al terzo posto Frutta e Verdura (11,5%). A completare la top 5, ci sono poi Carne e Pesce (8,5%) e Sughi, Scatolame e Condimenti (8%). L'estate è inoltre la stagione dei gelati e da giugno a settembre Supermercato24 ne ha consegnati più di 7 tonnellate. Catania è stata la provincia dove ne sono stati ordinati di più. Seguono sul podio Varese e Trieste.