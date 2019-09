La nuova veste del Verona Fashion Days conquista pubblico e operatori

Farfalle d’argento incantano il pubblico dando il via all’ottava edizione di Verona Fashion Days.

Per la prima volta la kermesse scaligera dedicata al comparto moda dalla Camera di Commercio di Verona ha inaugurato un nuovo format, il Verona Fashion Days, e si è spostata nelle Gallerie Mercatali di Veronafiere. Gallerie che, quale esempio di archeologia industriale, rievocano il dinamismo delle imprese veronesi.

A sfilare in passerella sono state 31 realtà della moda, dall’eleganza delle sartorie, alla vivacità della moderno abbigliamento sportivo e pop. Le diverse anime della moda, magistralmente presentate dalla conduttrice di programmi di moda Jo Squillo, hanno mostrato le loro migliori produzioni a un folto pubblico di operatori del settore. In platea erano presenti anche buyer russi e svizzeri. Il 22 settembre infatti, le imprese hanno incontrato le delegazioni per avviare concrete sinergie e opportunità di business in oltre 130 meeting d’affari. Lunedì si sono svolte le visite aziendali per chiudere in bellezza la prima edizione del Verona Fashion Days.

