Auchan-Conad, vertice in Regione su acquisizione e futuro di 1300 persone

Mercoledì mattina si è svolto un incontro tecnico nella sede della Regione Veneto sulla situazione aziendale di Auchan-Conad, alla presenza dell’assessore al lavoro Elena Donazzan assistita dall’Unità regionale di crisi.

All’incontro erano presenti le rappresentanze aziendali di Conad, Margherita Distribuzioni Srl e le rappresentanze sindacali di categoria, sia regionali sia territoriali.

Come da impegni assunti in ambito ministeriale, l’incontro ha avuto l’obiettivo di rappresentare l’attuale situazione veneta, che vede interessati 23 punti vendita ex marchio Auchan, di cui 14 saranno assorbiti da Conad e 9 ceduti a soggetti terzi. Complessivamente si parla di 1300 persone occupate, che saranno interessate direttamente da questo processo di acquisizione.

Le rappresentanze aziendali hanno spiegato che tale processo di acquisizione/vendita si completerà entro quest’anno e si sono assunte l’impegno a convocare specifici tavoli territoriali in relazione ad ogni punto vendita.

Conad parteciperà e farà gli incontri con le sue strutture preposte a gestire i punti vendita.

Oggetto di discussione saranno le prospettive di rilancio dei punti vendita, gli accordi relativi ai processi di gestione e la riorganizzazione aziendale gestendo eventuali esuberi.

Il tavolo regionale verrà riconvocato su richiesta delle parti qualora fosse necessario e si inserisce, nella vicenda, in termini complementari al tavolo nazionale gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha il compito di discutere i macro obiettivi dell’intero processo di acquisizione/vendita dei punti vendita Auchan.