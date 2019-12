Accordo firmato: ecco 700 mila euro per la promozione del lago di Garda

Tutti per uno e uno per tutti. La Dmo del Lago di Garda vara un piano strategico per la promozione del territorio: 700mila euro di investimento volti a consolidare e sviluppare le potenzialità della destinazione Garda.

«200mila euro sono risorse della Camera di Commercio, - spiega il presidente dell’ente, Giuseppe Riello - la restante parte è erogata da 18 Comuni dell’area Baldo Garda aderenti alla Dmo. A fare da trait d’union è appunto la Dmo del Lago di Garda Veneto, cabina di regia coordinata dalla Camera di Commercio di Verona volta a promuovere un bacino che nel 2018 ha ricevuto 13.4 milioni di presenze, di cui 11.2 stranieri. Siamo riusciti a mettere assieme amministratori pubblici di fede politica diversa, ma con un unico obiettivo, il benessere economico del territorio. Questo è il ruolo della Camera di Commercio: fare sintesi e comporre interessi diversi per lo sviluppo socio economico della provincia».

Ciascun aderente alla Dmo dalla Camera di Commercio ai Comuni contribuirà a finanziare il piano, l’accordo è stato firmato mercoledì. Un impegno politico e formale che tutti i Comuni firmatari hanno deliberato per il prossimo anno: già dai primi mesi dell’anno la Camera di Commercio bandirà una gara europe per la promozione e commercializzazione del territorio e dell’offerta turistica.

Paolo Arena, consigliere delegato della Camera di Commercio alla Dmo del Garda Veneto: «Un problema di forte concentrazione dei flussi turistici in pochi mesi dell’anno, con conseguente rischio per la qualità percepita dell’esperienza turistica, per la qualità della vita dei residenti e, più in generale, per la sostenibilità del territorio. È necessario quindi sviluppare alcune iniziative di promozione specificatamente orientate alla destagionalizzazione dei flussi turistici».

Silvia Nicolis, componente di Giunta della Camera di Commercio, delegata alla Dmo del Garda Veneto sottolinea “la necessità di uno stretto coordinamento con le altre DMO del Lago ed i loro piani di promozione, al fine di sviluppare una destination image complessiva coerente e credibile, pur nel rispetto delle specificità dei diversi territori del Lago e dell’entroterra”.

COS’E’ LA DMO - Destination Management Organization (DMO)

Il Destination Management Organization (DMO) è la Gestione coordinata di tutti gli elementi che compongono una Destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine e prezzi). Esso adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una migliore Gestione della Destinazione.(Organizzazione Mondiale del Turismo). Pertanto, il modello DMO non solo ha un ruolo di primo piano nella promozione e nella commercializzazione delle mete turistiche, ma risulta ancora più importante, nel guidare lo sviluppo di tali mete.

La Dmo è stato introdotta dalla legge regionale del Veneto 11/2013 che ha lasciato agli enti pubblici locali la possibilità di aggregarsi in Dmo spontaneamente presentando richiesta di accreditamento. In provincia di verona vi sono quella del Lago di Garda, coordinata dalla Camera di Commercio, e quella di Verona, coordinata dal Comune di Verona. Vi aderiscono Comuni, aziende e pubblici e consorzi di promozione, associazioni di categoria.

DMO Lago di Garda Veneto

Comuni aderenti (21 del Lago e dell’entroterra): Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda,Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco e Valeggio sul Mincio.

Altri soggetti aderenti: Camera di Commercio di Verona, Provincia di Verona, Aeroporto Valerio Catullo di Verona Veronafiere, Fondazione Arena di Verona, Consorzio Lago di Garda Veneto, Assocamping, Federalberghi Garda Veneto