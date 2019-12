Passaggio per passaggio, un video spiega come fare la pizza all'Amarone

BeWTV lancia la pizza all’Amarone. Mani in pasta, il format ideato e prodotto dal veronese Riccardo Canovai e trasmesso sui canali web di BeWTV, nelle scorse settimane ha proposto al pubblico della rete questa particolare ricetta. Passo dopo passo insieme al pizzaiolo Mirco Geccherle e lo Chef Andrea Cesaro sono stati svelati i segreti di questo nuovo impasto.

Riccardo Canovai commenta: «Durante uno degli incontri programmatici abbiamo pensato di unire alcuni prodotti tipici del nostro territorio con la pizza. Qui è nata l’idea di utilizzare l’Amarone, il vino per eccellenza della Valpolicella conosciuto in tutto il mondo. È stato così inserito nell’impasto della pizza e il risultato è stato eccezionale. L’interazione dei fan si è fatta sentire parecchio».

Prosegue il pizzaiolo Mirco Geccherle: «Anziché fare una glassa, certo buona, ma già più volte proposta – precisa - abbiamo pensato di mettere il vino nell’impasto. Abbiamo scoperto che si amalgama molto bene con la pizza e il sapore è qualcosa di nuovo. Sono stati poi i nostri telespettatori a inviarci foto con le farciture da loro proposte».

Il video dura all’incirca 10 minuti, e racconta passaggio per passaggio.

Conclude lo Chef Cesaro: «Mani in pasta oltre a dare dei suggerimenti e delle idee per tutti gli appassionati di cucina, ha permesso di creare un dialogo e uno scambio di informazioni tra noi e i nostri fan. La cucina è fantasia, sperimentazione e scoperta. Oggi grazie ai social abbiamo uno strumento veloce e interattivo che ci aiuta nella comunicazione tra noi e chi ci segue. E questo è grazie soprattutto all’idea che sta alla base di BeWTV. Continuate a seguirci che le sorprese non sono ancora finite!».