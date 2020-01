La cucina veronese svelata in da una web tv con lo chef Andrea Cesaro

La Triade dei sapori è il nuovo programma prodotto dalla web tv veronese Black e White Studio Tv. Le puntate, dalla durata di circa dieci minuti l'una, sono condotte dallo chef Andrea Cesaro e raccontano le ricette della cucina veronese e delle città limitrofe. Le puntate sono disponibili su Facebook, sul sito www.blackewhitestudiotv.com e YouTube.

Come si prepara la pearà? Quali sono gli ingredienti? Il baccalà? Il tiramisù? Sono alcune domande che abbiamo posto ai passanti nelle scorse settimane per le vie del centro di Verona - ha raccontato divertito lo chef - abbiamo capito che molti, soprattutto i più giovani, non conoscono i segreti della nostra cucina. Insieme al regista Riccardo Canovai, ideatore e produttore del format, abbiamo costruito le puntate.

La location cambia di volta in volta. Siamo stati in Valpolicella per il risotto all'Amarone, saremo a Valeggio per i tortellini. La Triade dei sapori è un programma itinerante, alla scoperta sia delle ricette che abbiamo dimenticato, sia alla riscoperta delle nostre terre.

Oggi più che mai dedichiamo sempre meno tempo alla preparazione dei piatti. Una volta c'era la nonna che cucinava per tutta la famiglia. Oggi la nonna spessa lavora e si prediligono preparati e surgelati, dimenticando che mangiare bene significa stare bene con il proprio corpo.