È di Stallavena il secondo panettone artigianale più buono d'Italia

Sono pugliese e lombardo i migliori panettoni artigianali dell'anno, vincitori della terza edizione di Mastro Panettone, concorso organizzato da Goloasi.

Ad aggiudicarsi il primo posto per il «Miglior panettone artigianale tradizionale» è stato Andrea Barile del bar pasticceria Terzo Millennio di Foggia, seguito al secondo posto da Francesco Borioli di Infermentum di Stallavena e al terzo da Valentina e Federico De Luca della pasticceria L'Oca Golosa di Gorizia.

Mentre il premio per il «Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato» è spettato a Daniele Frison de Il Giusto Impasto di Castronno (VA), seguito da Giuseppe Di Punzio della pasticceria Chantilly di Lizzano (TA) al secondo posto e al terzo da Mattia Ricci di Fornai Ricci di Montaquila (IS).

A decretare i migliori fra i 40 panettoni finalisti (20 per categoria) è stata la commissione tecnica composta dal maestro di pasticceria Luigi Biasetto, presidente di giuria, Carmen Vecchione, fondatrice della pasticceria Dolciarte di Avellino, Marco Picetti, responsabile di ricerca e sviluppo presso Molino Merano, Antonio Daloiso, mastro pasticciere, Giuseppe Palmisano, pasticciere pluripremiato e pastry chef presso l'Hotel Sierra Silvana, ed Eustachio Sapone, mastro pasticciere e proprietario della pasticceria Dolceria Sapone.

Parallelamente sono stati assegnati anche due premi, uno per categoria, dalla giuria popolare: Damiano e Valentino Rizzo della Pasticceria San Francesco (Spezzano della Sila - CS) sono stati premiati per il loro panettone tradizionale, mentre Pietro Netti di Chantilly (Castellana Grotte - BA) ha ricevuto il premio per quello creativo al cioccolato.