Cucina Norma di Martini Mobili: vivere l’abitare classico in chiave innovativa

Un mix di suggestioni vintage e una reinterpretazione del classico in chiave contemporanea: Martini Mobili presenta Norma, una cucina elegante in cui è l’atmosfera timeless ad essere in scena. La cucina Norma, disegnata da Arbet Design, rivela un’innovativa dimensione dello stile classico, nel quale spicca l’isola che rende funzionale e conviviale l’area cooking.

Di grande effetto è il contrasto tra le superfici in legno noce e la laccatura color ocra che veste di fascino alcuni dettagli della composizione. Protagonista è l’intarsio in noce delle ante, abbinato a sofisticate decorazioni bronzate su vetro: una maestria artigianale che si rivela anche nel pannello inciso e retro-illuminato della cappa, ma anche nei cassetti interni, traforati ed esclusivi, che donano un tocco originale a tutto l’ambiente cucina. I piani sono arricchiti dal granito Fusion Wow dark, un materiale eclettico e sorprendente, che cattura lo sguardo al primo istante.

Pratica ed armoniosa, l’area the/caffè è composta da un piano estraibile tip-on, perfetto per accogliere chi vuole concedersi un momento di pausa o relax. Non solo cucina, ma anche sala da pranzo: Martini Mobili abbina infatti tavolo e sedie, in linea per le finiture e i tratti stilistici, per rendere ancora più completa e coordinata la proposta. Un design studiato nei minimi dettagli incontra qui un’efficienza versatile per una cucina che non è solo un’area del vivere quotidiano, ma un’opera d’arte di lusso Made in Italy. Martini Mobili studia giorno dopo giorno progettazioni personalizzate, scegliendo materie prime eccellenti, in cui tradizione e modernità si fondono dando vita ad uno stile inconfondibile.

