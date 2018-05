Scomparso da casa, ricerche anche a Verona per il piccolo Zubair di soli 10 anni

Dal pomeriggio di venerdì 25 maggio non si hanno più notizie di un bambino di origine pachistane di appena 11 anni, Muhammad Zubair, residente con la famiglia a Mirandola nella provincia di Modena. Come riferito da ModenaToday, il piccolo si è allontanato dalla propria abitazione in sella ad una bicicletta e da allora i genitori non hanno più avuto sue notizie. Indossava una camicia nera, pantaloni neri e portava con sé uno zainetto blu.

Le forze dell'ordine, dopo una prima attivazione da parte dei carabinieri di Mirandola, hanno in queste ore esteso le ricerche anche nelle province di Bologna e Verona, in seguito al ritrovamento della biciletta del bambino che era stata abbandonata alla stazione ferroviaria di Cividale, frazione del Comune di Mirandola. Al momento si suppone che il bimbo si sia allontanato in maniera volontaria, forse per dissidi famigliari e che magari abbia raggiunto un rifugio sicuro conosciuto solo a lui, ma nessuna ipotesi può essere attualmente esclusa.

I carabinieri indicano il numero telefonico 059622760 del Comando Compagnia di Carpi per chi avesse segnalazioni di ogni tipo da dare sul ragazzino. Nelle ricerche sono pervenute alcune segnalazioni da Bologna, Comacchio e Cento (Ferrara), tutte vanamente verificate. Sono impegnati nell'attività circa 50 carabinieri, volontari della Protezione civile, polizia municipale e polizia di Stato. Il bimbo, alunno della 4/a elementare, è immigrato in Italia dal 2012.