A Vestenanova Acque Veronesi sostituisce e potenzia la rete fognaria

Sono terminati in questi giorni i lavori di sostituzione del collettore fognario e delle vasche imhoff nella contrada Zovo nel Comune di Vestenanova. L’intervento, realizzato da Acque Veronesi, la società consortile che gestisce il servizio idrico in 77 Comuni della provincia scaligera, era iniziato nello scorso mese di settembre e andrà a risolvere problemi legati alla vetustà e al sottodimensionamento di alcune infrastrutture della zona.

La frazione di Zovo era fino ad oggi dotata di un sistema fognario di collettamento dei reflui in grado di raccogliere gli scarichi civili da via Zovo per riversarli, tramite due collettori, in un impianto di trattamento costituito da due vasche Imhoff. Tale impianto, non più funzionale, né adeguato alle esigenze e alle caratteristiche del territorio, presentava criticità legate alla dispersione dei reflui in un vicino con corso d’acqua che qualche centinaio di metri più a valle confluisce nel torrente Alpone, con conseguenti problemi di carattere ambientale ed igienico.

Acque Veronesi, in accordo con l’amministrazione comunale di Vestenanova, ha quindi realizzato il nuovo progetto che prevede la sostituzione e l’adeguamento di circa 65 metri di condotte fognarie e la posa di un nuovo collettore fognario.

«Un’opera che porterà vantaggi all’ambiente e ai circa 150 abitanti della frazione – ha sottolineato il presidente della società Niko Cordioli – Il nuovo sistema di trattamento dei reflui garantirà infatti maggiori prestazioni, evitando dannose dispersioni nel suolo e nel corrente d’acqua e assicurando un’ottimale copertura degli impianti a tutta la zona, anche in vista di future esigenze ed insediamenti. I lavori hanno avuto un costo di 130 mila euro».