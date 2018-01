Zona Fiera, via al rifacimento dei marciapiedi: l'opera terminerà in primavera

Saranno conclusi entro la primavera i lavori per il rifacimento di circa 400 metri di marciapiedi presenti in zona Fiera, tra viale del Lavoro, viale dell’Industria e via Scopoli. L’intervento, che ha un costo complessivo di circa 96 mila euro, è finanziato con fondi ministeriali.

Per l’assessore alle Strade e Giardini Marco Padovani, recatosi giovedì mattina in sopralluogo per una verifica dei lavori, si tratta di interventi urgenti e necessari, attesi da tempo dai residenti della zona. L’assessore ha poi evidenziato come, da più di 20 anni, non sia stata più effettuata alcuna manutenzione dei marciapiedi, che si presentano oggi danneggiati e pericolosi per il transito dei pedoni.

Oltre al ripristino dei percorsi pedonali, l’intervento prevede anche la piantumazione di nuove piante, per un complessivo riordino ed abbellimento della zona.