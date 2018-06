Zimella, nuovo incendio alla Olicaf. A fuoco un container di oli esausti

Un episodio simile era già capitato nel mese di giugno di quattro anni fa. Nel 2014 ad andare a fuoco era stato un container pieno di immondizia; oggi, 17 giugno 2018, invece le fiamme sono divampate in un container di oli esausti. La ditta però è sempre la stessa, la Olicaf di Zimella, e gli incendi si sviluppano sempre nella sede di via dell'Artigianato, nella zona industriale di Santo Stefano. La stessa Olicaf costretta a chiudere nel gennaio del 2013 sempre per un incendio. Solo che i roghi successivi, del 2014 e di oggi, non sono minimamente paragonabili a quello del 2013.

La chiamata ai vigili del fuoco veronesi è arrivata poco dopo le 16 e il luogo dell'incendio è stato raggiunto dai pompieri vicentini di Lonigo e da una squadra di Legnago. Le fiamme non si sono propagate e sono rimaste concentrate nel container, al di fuori della ditta da anni dismessa. È stato dunque relativamente facile per i vigili del fuoco spegnere il rogo. Durante le operazioni, però, si è verificato uno sversamento di oli esausti, finiti in uno scarico. Per questo, oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono giunti anche i tecnici dell'Arpav per le verifiche del caso.

Per risalire alle cause di questo incendio, molto probabilmente doloso, sono già partite le indagini da parte dei carabinieri di Legnago, i quali hanno anche assicurato che non ci sono feriti.