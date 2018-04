Zevio, offende i carabinieri in servizio. Giovane deferito in stato di libertà

Nella notte di ieri, 25 aprile, verso l'1.45 a Zevio, i carabinieri, durante il controllo ad un'attività commerciale, hanno deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale un ragazzo residente a Zevio, iniziali A.G. classe '98, pregiudicato.

Mentre i militari identificavano e contestavano a un cittadino serbo la violazione amministrativa per stato di ebrezza, A.G. avrebbe offeso verbalmente i carabinieri operanti e per questo è scattata per lui la violazione di oltraggio a pubblico ufficiale.