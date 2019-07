Cordoglio per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega, Zardini: «Servono più risorse»

Il vice brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno. È morto nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio a Roma a causa di otto coltellate, «inferte per i 100 euro che i due autori di un furto pretendevano in cambio della restituzione di un borsello rubato», come si legge nella nota diffusa in queste ore dall'Arma dei carabinieri.

Il deputato del partito democratico Diego Zardini ha voluto esprimere così il suo cordoglio per la morte del carabiniere avvenuta durante un controllo: «Un abbraccio alla famiglia di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso la notte scorsa a Roma. La città, - ha poi aggiunto l'On. Zardini - un tempo una delle più sicure capitali del mondo, oggi somma problemi su problemi, non ultimo quello della sicurezza. A poco servono decreti e provvedimenti che tendono a rispondere più ai titoli di giornale che a risolvere reali problematiche. Soprattutto se le città sono disorganizzate o addirittura in stato i semi abbandono come Roma e le forze dell’ordine non vengono dotate di mezzi e strumenti per svolgere in piena sicurezza i compiti loro assegnati».

«Mi auguro, - ha quindi concluso il deputato veronese Dem - che una volta terminato il clamore per questo efferato delitto, i sindacati delle forze dell’ordine abbiano la forza di aprire un tavolo con il governo e con il ministero dell’Interno per ottenere con la prossima legge di bilancio quelle risorse che chiedono da oltre un anno». Nel frattempo il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto su Facebook: «Quanta tristezza, quanta rabbia. Una preghiera, un abbraccio ai suoi cari e all’intera Arma dei carabinieri, il mio impegno a prendere questi infami, per fargliela pagare cara».