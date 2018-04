Luca Zaia pizzaiolo al Vinitaly con il campione del mondo Stefano Miozzo

Pizza e vino. È questo l'abbinamento proposto in modo molto particolare oggi, 17 aprile, nello stand della Regione Veneto al Vinitaly. Per l'occasione è stato allestito un forno professionale, in cui Stefano Miozzo ha preparato pizze per visitatori ed espositori.

Miozzo è il pizzaiolo dell'Antica Hostaria al Borgo di Cerea che ha vinto il Campionato del Mondo di Pizza nella categoria "pizza classica", tenutosi non molto tempo fa a Parma. E al suo fianco ha potuto avere un assistente d'eccezione, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale si è complimentato personalmente con Miozzo per il titolo iridato e poi lo ha aiutato tra impasti, condimenti e mozzarelle.