Zaia elogia il giovane elettricista di Peschiera del Garda accorso in aiuto di Venezia

Sono ancora giorni difficili per la splendida città di Venezia, vessata dal maltempo e dall'acqua alta che continua a provocare danni alle cose e disagi alle persone. Ma, come spesso accade in circostanze di grande difficoltà sociale, vi è anche spazio per raccontare storie di solidarietà, piccoli o grandi gesti che, nelle fasi anche più difficili di una vicenda drammatica, aiutano a mantenere viva la speranza.

Una di queste storie legata alla città di Venezia, vede certamente protagonista un giovane elettricista, originario veneziano ma abitante nel Comune veronese di Peschiera del Garda. A raccontarla brevemente è stato proprio il governatore del Veneto Luca Zaia, il quale via social ha voluto esprimere il suo caloroso ringraziamento al lavoratore che ha messo a disposizione il suo tempo e le sue competenze tecniche per aiutare i veneziani in un momento di grande difficoltà.

«Sta facendo il giro del web - scrive il presidente del Veneto Luca Zaia - la foto di questo giovane elettricista di Peschiera del Garda, ma di origine veneziana, che dopo l'alta marea eccezionale di martedì si è messo a disposizione gratuitamente per i cittadini in difficoltà. In treno, scrive chi l'ha fotografato, "prima di crollare dal sonno, dava ancora consigli al telefono e si dispiaceva di aver potuto fare solo 6 interventi su 50 chiamate ricevute". Il Veneto, i veneti, - conclude Zaia - sono questi. Onore a te, e grazie di tutto cuore!».

Il post Facebook del governatore dle Veneto Luca Zaia