Autonomia, Luca Zaia si dice pronto a firmare pre-intesa e chiede un "cronoprogramma"

«Entro questa settimana presenteremo al Governo, insieme alla Lombardia, un documento con le nostre richieste, elaborate dai tecnici, sulla bozza che ci è stata presentata, con l'obiettivo di firmare una pre-intesa quadro, nel caso le nostre controdeduzioni siano accolte e il documento sia modificato». Secondo quanto riportato dall'Ansa, ad annunciarlo ieri è stato lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia, al termine dell'incontro con la delegazione trattante che sta discutendo a Roma dell'attribuzione alla Regione di maggiori forme di autonomia.

Lo stesso governatore del Veneto quest'oggi è poi tornato sull'argomento: «Un processo come quello dell'autonomia non dura un paio di mesi. Ovvio che se entro il 4 marzo riusciamo a fare delle firme parziali per consolidare e cristallizzare quanto fatto fino ad ora è meglio, altrimenti vorrà dire che faremo tutto con il Governo che verrà. Io spero che si accolgano le nostre istanze e si inizi a firmare quanto già consolidato».

Tra le principali richieste avanzate da parte del movimento autonomista, vi è anzitutto quello che Zaia definisce un "cronoprogramma" da stabilire prima del voto e che impegni il futuro Governo italiano a rispettare una serie di tappe: «Sul fronte giuridico noi vogliamo una pre-intesa quadro, - ha infatti spiegato il presidente del Veneto - e che si definisca un cronoprogramma per il prossimo Governo in modo che chi arriva dopo sappia cosa fare e in che tempistica. Poi ci sono altri due aspetti: le 5 materie su cui abbiamo già trattato in molti casi non hanno visto raccolte le nostre istanze. Penso al lavoro dove di fatto non ci viene dato nulla rispetto a quanto richiesto o ad altre materie, come la sanità, dove ci aspettiamo di più di quanto riconosciuto. Infine si firma se si abbandona la spesa storica, - ha quindi concluso Zaia - che penalizza il Veneto e tradirebbe, se accolto come criterio, il mandato ricevuto dai veneti il 22 ottobre».