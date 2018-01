Uno con la forca, l'altro col fucile. Due cani uccisi in pochi giorni nel veronese

White, un cocker di 8 anni, e Roccia, un mix maremmano-dogo di un anno. Due cani uccisi nel giro di pochi giorni nel territorio veronese. White è tornato a casa con l'addome sanguinante a causa di un colpo di forca. A Roccia invece hanno sparato con il fucile.

Le sezioni di Verona e Legnago della Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc), dopo il caso di White, hanno scritto una lettera a L'Arena sottoscritta anche da altre associazioni locali. Nel messaggio si chiedeva a chiunque avesse informazioni utili di farsi avanti per scoprire chi aveva colpito il cocker, causandone la morte. Nel frattempo, a Negrar avviene il secondo caso, quello di Roccia, morto nel giardino di casa per un colpo di fucile. I proprietari hanno trovato il proiettile e fatto denuncia ai carabinieri che stanno indagando. Mentre per la morte di White a sporgere denuncia contro ignoti è stata la stessa Lndc che con la sua presidente Piera Rosati chiede a chiunque possa di collaborare.