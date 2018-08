West Nile, intensificazione delle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare

A seguito della Comunicazione dell'Ulss 9 riguardo un caso di West Nile nel territorio del Comune di Nogara, è stata attivata un'intensificazione delle misure di prevenzione e contenimento delle zanzare sul territorio comunale. Premesso che il Comune di Nogara ha attivato già da inizio stagione misure di prevenzione con disinfezioni sia larvicide che adulticide, l'amministrazione comunale in una nota ufficiale «informa che lunedì mattina 13 agosto sarà effettuato un nuovo intervento larvicida nelle caditoie stradali (il terzo intervento stagionale), mentre tra giovedì 16 e venerdì 17 agosto sarà effettuato il quarto intervento stagionale nei parchi ed aree ad alta frequentazione».

Nella zona compresa in un raggio di 200 metri attorno a via Visconti, invece, sempre nella nottata tra giovedì e venerdì, sarà effettuato da Esacom un intervento intensivo non solo nelle zone pubbliche ma anche in quelle private, così come previsto dal protocollo sanitario.

Il Comune di Nogara, quindi, invita «i cittadini della zona a tenere le finestre chiuse durante la nottata ed agevolare i mezzi di Esacom per effettuare una puntuale disinfezione. Inoltre è sempre bene ricordare per tutti i cittadini le buone prassi domestiche come evitare ristagni di acqua nei vasi ed in giardino e tenere le aree verdi regolarmente sfalciate e pulite». Qui è possibile leggere l'ordinanza completa emanata dal primo cittadino di Nogara).