West Nile. Segnalati altri casi di infezione nella provincia di Verona

"Nella provincia di Verona sono stati segnalati altri casi certi di infezione da virus West Nile, confermati dagli esami di laboratorio".

È l'Ulss 9 Scaligera a comunicarlo con una nota diffusa, la quale poi prosegue sottolineando che "solo per uno manca la conferma, e per esso sono in corso ulteriori accertamenti. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9 ha già provveduto a segnalare i casi, avvisando i sindaci dei Comuni interessati per permettere loro di mettere in atto le misure necessarie per contrastare la proliferazione delle zanzare. Inoltre sono già stati allertati i Pronto Soccorsi e i Medici di Medicina Generale affinché prestino particolare attenzione alle febbri estive di origine non nota, segnalando prontamente le situazioni sospette".

Dopo i due decessi registrati in Regione e l'annuncio di misure di prevenzione, l'allerta resta dunque reale.